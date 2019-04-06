شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تستعد لوضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن) كشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لتصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية. كشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تستعد لتصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية. وأضاف المسؤولون أن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية القرار يوم الاثنين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تستعد لوضع الحرس الثوري الإيراني على لائحة التنظيمات الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.