شكرا لقرائتكم خبر عن سكينة فؤاد: لابد من وجود تمثيل للمرأة داخل مجلس نقابة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد ،إن تمثيل المرأة فى مجلس نقابة الصحفيين أمر فى غاية الأهمية لأنه سيعبر ما تقوم به المرأة فى مجال الصحافة المصرية.

وتابعت سكينة فؤاد فى تصريحات لها :" لا أعلم كيف أفسر عدم انتخاب المرأة فى مجلس يمثل الفكر و التحرر الفكرى و الايمان بدور المرأة، كنت اتمنى أن يأتى التمثيل عبر الاختيار الحر،كنت أتمنى أن يكون هذا عبر قوة إرادة الزملاء والزميلات حزنت أنى وجدت أن مجلس النقابة الحالى لا توجد فيه أى زميله ".

ونوهت سكينة فؤاد الى أن المرأة فى مجال الصحافة تمثل عمود من أعمدة نجاحها ،مضيفه أنها مع فكرة تخصيص كوتة للمراة فى مجلس النقابة بصفة مؤقتة لأنها تريد أن يكون تمثيل المرأة فى مجلس النقابة عبر إرادة حرة و تعبير عن حرية فكرية .