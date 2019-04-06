كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري يكشف حقيقة وجود طائرات أجنبية تساندهم في حرب الجيش الليبي في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، إن هناك تقدم كبير جدا للقوات الليبية في طرابلس استعدادا لتحريرها، لافتا إلى أنهم دخلوا مطار طرابلس الدولي في الخامسة مساءا، والوحدات تتقدم نحو وسط طرابلس.



وأضاف "المسماري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه حدثت مواجهات بينهم وبين الميليشيات الإرهابية، ولكن سرعان ما انهارات قوة الإرهابيين، لافتا إلى أنه في غضون 72 ساعة سيكونوا وصلوا لوسط طرابلس.



ونفى ما تردد عن وجود طائرات أجنبية تساعدهم، موضحًا أنهم لم يستخدموا طائرات بعد، وكل القوات ليبية، مضيفًا: "تعودنا على مثل تلك الشائعات، والجزيرة قناة الإرهاب"، لافتا إلى أنهم يحاربون تحالف دولي وبه عناصر لجماعة الإخوان المسلمين.

