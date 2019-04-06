كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يدعو لمنع "اللجوء" في الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، عن القضاء على "كل منظومة" طلب اللجوء، والاستغناء عن قضاة الهجرة الذين يبتون في مثل هذه القضايا.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين بالبيت الأبيض: "على الكونغرس التحرك. عليه التخلص من كل منظومة اللجوء لانها لا تعمل. بصراحة يجب أيضاً الاستغناء عن القضاة. لا يمكن أن يكون لدينا قضية كلما يضع شخص قدمه في أراضينا".

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ولم يكشف الرئيس عن مزيد من التفاصيل، ولكن هذه المرة الثانية التي يشير لها للموضوع خلال أسبوع، بعدما صرح الثلاثاء خلال اجتماع مع الامين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، بأنه يجب "الاستغناء عن قضاة" الهجرة.

ووفقاً للقانون الأمريكي، فإن المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلاد ويطالبون باللجوء لهم الحق في جلسة أمام محكمة للهجرة، لطالما تخطوا المقابلة الأولى، ووجد مسئول أمريكي أن لديهم ما يدعو للتصديق بأنهم يتعرضون للملاحقة في بلدانهم.

وأثارت تصريحات ترامب جدلاً بين أوساط الجماعات المدافعة عن اللاجئين، مثل هيومن رايتس فيرست، ولكن حتى الآن لا يبدو أن استراتيجيته للهجرة تسعى للقضاء بشكل جذري على منظومة اللجوء.