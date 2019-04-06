أيدت الغرفة الجنائية بمحكمة الاسئناف في الدار البيضاء، في ساعات متأخرة من اليوم الجمعة، حكمها على المعتقلين على خلفية حراك الريف والصحافي المهداوي.
وقضت المحكمة بتأييد الحكم في حق المهداوي بثلاث سنوات سجنا نافذا، بتهمة عدم التبليغ على جريمة تهدد سلامة الدولة، وعلى ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي وسمير إغيذ ب20 سنة سجنا نافذا.
وتعالت أصوات أفراد عائلات المعتقلين، الذين حضروا جلسة النطق بالحكم بعد النطق بالحكم.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…محكمة الاستئناف تؤيد الأحكام الابتدائية الصادرة في حق الزفزافي ورفاقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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