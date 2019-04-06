العثور على رضيع متخلى عنه…كان ملفوفا داخل كيس بلاستيكي ويصرخ!

عثر، أمس الخميس، في مدينة طانطان، على رضيع حديث الولادة، كان مرميا وسط المدينة.
وقال مصدر “اليوم 24” إن سيدة عثرت، صباح أمس، على رضيع حديث الولادة، كان ملفوفا بغطاء بلاستيكي، ويصرخ.
وأضاف المصدر ذاته أن السيدة أخبرت المصالح الأمنية، التي حلت في عين المكان، وعملت على نقل الرضيع إلى قسم الولادة في مستشفى الحسن الثاني في طانطان قصد تغذيته، والعناية به.
وأشار المصدر نفسه إلى أن السلطات الأمنية فتحت تحقيقا في الواقعة من أجل التعرف على أم الرضيع، التي من المتوقع متابعاتها بتهمة الإهمال.
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