انطلاق مهرجان مكناس الدولي لآلة القانون

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان مكناس الدولي لآلة القانون، بتنظيم “ماستر كلاس” في المعهد البلدي للموسيقى والرقص في منطقة حمرية.

وتضمن برنامج اليوم الأول من المهرجان، تنظيم معرض للآلات الموسيقية للفنان رشيد زايد من مدينة وجدة، وتقديم معزوفة “يامن لعبت به الشمول” بمشاركة أشبال جمعية “السنابل”، المتمدرسين بالمعهدين البلدي، والوطني، وذلك بالمركب الثقافي الفقيه محمد المنوني في مكناس.

وقدم في المناسبة نفسها كشكول مغاربي شبابي بمصحابة مجموعة العود في ضيافة القانون، برئاسة الفنان التهامي الحوات، وكورال نغم، برئاسة سعيد الركي.

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وقدمت كذلك معزوفات فردية، أداها الفنان المغربي، محمد رشدي، المفرج، والفنان اليباني علي شانغو ماصودا.

وتم تكريم الفنانين المغربيين، عبد الفتاح الوالي، ومحمد الحرزلي، والفنانة التونسية هناء بوخريص، والفنان السوري يمن جذبة.

وتستمر فعاليات المهرجان إلى غاية، يوم 7 أبريل الحالي، تحت شعار موسيقى دامجة للشباب.