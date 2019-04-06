للعام العاشر على التوالي.. “سامسونغ” تحافظ على الصدارة في مجال شاشات الإعلانات الرقمية

للسنة العاشرة على التوالي، حافظت شركة “سامسونغ إلكترونيكس” على ريادتها العالمية في مجال شاشات الإعلانات الرقمية.

وحسب دراسة أنجزتها، مؤخرا، مؤسسة IHS Markit المزود الرئيسي للبيانات المتعلقة بسوق الشاشات الرقمية في العالم، فإن سامسونغ هي العلامة التجارية الأكثر مبيعا في هذا القطاع منذ سنة 2009.

و”تقوم الحلول المبتكرة لسامسونغ دائما بتجاوز حدود الممكن”، حسب تصريح لـ سيوغ-دجي كيم، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع شاشات العرض لدى سامسونغ إلكترونيكس. ويضيف: “يؤكد ترتيب IHS سنوات التزام سامسونغ وتفانيها على مدى 10 سنوات من أجمل تزويد الشركاء بالمعدات التي يحتاجونها من أجل مشاهدة رائعة وأكثر واقعية”.

وحسب تقرير مؤسسة آيهيتش إس تكنولوجي “Public Display MarketTracker” (نظام تتبع السوق العمومي للشاشات)، فإن سامسونغ شكلت سنة 2018 ما يمثل 25.8 بالمائة من حصة السوق العالمي في ما يخص مبيعات أجهزة العرض الرقمي.

وبفضل سلسلة من الشاشات الذكية “Samsung Smart Signage” الحائزة على جوائز متعددة، توفر سامسونغ حلولا على المقاس للعديد من القطاعات بما في ذلك البيع بالتقسيط، ومطاعم الخدمة السريعة، والمطارات، والإشهارالرقمي خارج المحل، ومرافق الترفيه، والفندقة والنقل العمومي.

ومكن التطور الكبير للذكاء الاصطناعي، شاشةQLED 8K من توفير أعلى دقة ممكنة في الإعلانات التجارية وتحسن الصورة بشكل كبير من أجل جلب اهتمام وانتباه الزبائن، ما أهل هذه الشاشة للفوز بجائزة AV News Award فئة “ابتكار السنة في الشاشة الرقمية”، وجائزة “Best Of Show” خلال مؤتمرIntegrated Systems Europe 2019.

بدورها توفر مجموعة OHN/OHN-D النصف خارجية، التي تم تصميمها من أجل نوافذ واجهات المحلات التجارية، توفر رؤية متناسقة حتى في ضوء الشمس المباشر. حيث تمثل هذه الشاشة الخيار الأمثل لتجار التقسيط بالنظر لقوة ومتانة شاشتها واقتصادها في الطاقة وكذلك سهولةبرمجية الاستعمال.

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أما سلسلة OHN / OHN-D الخارجية كليا، فقد تم بناؤها من زجاج الوقاية، لتوفر رؤية استثنائية، وشاشة مقاومة للماء والغبار من أجل قوة ومتانة أكبر كما أنها شاشة بوجهين لجلب انتباه الناظرين في موقف الحافلات أو كلوحة للإشهار بالشارع.

من جهة أخرى توفر سلسلة QMR / QBR نماذج جديدة من شاشاتUHD UK 2019، المصممة من أجل المراكز التجارية، ومحلات البيع بالتقسيط والمطارات. تتوفر على نظام متميزلتعزيز تقنية UHD الذكية وعلى لوحة مضادة للتوهج لضمان رؤية أحسن.

أما اللوحة الرقمية التفاعلية، سامسونغ فليب “Samsung Flip” بحجم 55 بوصة فهي مصممة للمؤتمرات والمحاضرات لتقدم تصميما قابلا للتعديل، وإمكانية الكتابة الطبيعية. هذهبدورها تمكنت هذه النسخة من الفوز بجائزةAV News Award، وجائزة “تقديم ابتكار السنة” وجائزة Top New Technology لسنة 2019 فئة “الاتصالات الموحدة والتعاون”.