شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعتزم تصنيف «الحرس الإيراني» منظمة إرهابية والان نبدء بالتفاصيل

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين، أمس، إنه من المتوقع أن تصنف الولايات المتحدة فرق الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية فيما يمثل أول مرة تصنف فيها واشنطن رسميا جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية.

وأضاف المسؤولون أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية هذا القرار يوم الاثنين.