شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تسلل «كورونا» إلى الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة الصحة الكويتية، مساء أمس الجمعة، اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية اللازمة وأعلى درجات الحيطة لمواجهة وباء "كورونا" رغم عدم تفشيه، مشددة على أن البلاد خالية تماما من هذا الوباء وانه لم يتم رصد أي حالة إصابة.

ونفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة ماجدة القطان، ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تسلل هذا الوباء الى البلاد من دولة مجاورة، مشيرة الى أن ما تقوم به مجرد "إجراءات احترازية"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكدت عدم ورود أي معلومة من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الأخرى ذات العلاقة تفيد بتفشي الوباء، مؤكدة أن الوزارة أصدرت رغم ذلك توجيهات احترازية بتكثيف عمليات المراقبة الوبائية واتخاذ أعلى درجات الحيطة.