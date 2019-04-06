مسؤولون أميركيون: واشنطن ستصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال ثلاثة مسؤولين أميركيين لرويترز إن من المتوقع أن تصنف الولايات المتحدة فرق الحرس الثوري الإيراني على أنها منظمة إرهابية فيما يمثل أول مرة تصنف فيها واشنطن رسميا جيش دولة أخرى على أنه جماعة إرهابية.

وأضاف المسؤولون أن من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأميركية هذا القرار يوم الاثنين.

وكان قد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكتوبر 2017 عن عقوبات “قاسية” ضد الحرس الثوري الإيراني لقيامه بدعم الإرهاب وممارسة أنشطة إرهابية.

وقال إن الحرس الثوري “يستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني (…) لتمويل الحرب والإرهاب في الخارج”، طالبا من وزارة الخزانة الأميركية اتخاذ “عقوبات أشد” بحقه.