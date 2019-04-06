شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين": المحامى الأجنبى لا يترافع أمام محاكم مصر الا بعد تصريح النقابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال يحيى التونى أمين الصندوق بنقابة المحامين،إنه من حق المحامين الأجانب الترافع أمام المحاكم المصرية ولكن بشرط الحصول على تصريح من النقابة العامة للمحامين.

وأضاف يحيى التونى فى تصريحات له، أنه من حق المحامى الأجنبى الترافع بشرط أن تسند إليه القضية كاملة وحصوله على تصريح من النقابة العامة للمحامين فى مصر ودفع رسوم مقابل الحصول على التصريح.

وكانت النقابة العامة للمحامين أكدت أنها مستمرة فى تنقية جداولها من غير الممارسين للمهنة وأن لجنة التنقية تعمل على محاورعدة بمتابعة النقيب العام سامح عاشور الذى يتابع أولا بأول كل الخطوات التى تتخذها اللجنة.