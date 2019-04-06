شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين": تلقينا 60 طلبا لاستخراج تصاريح مزاولة المهنة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين،إن النقابة بدأت فى استخراج تصاريح مزاولة المهنة لغير أعضائها ، مضيفا أن النقابة تلقت حتى الآن 60 طلب لاستخراج تصاريح مزاولة.
وأضاف طارق سعدة فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه لن يظهر على الشاشات أى شخص دون الحصول على تصريح مزاولة المهنة ، مؤكدا أن النقابة ستنسق مع المجلس الأعلى للإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، بشأن تصاريح مزاولة المهنة، بحيث لا يمارس المهنة سوى الأعضاء والحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة .
وناشد طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين القنوات الفضائية بتقنين أوضاع العاملين فيها حتى لا يعرضوا أنفسهم للمسائلة الجنائية أو يعرضوا الوسيلة الاعلامية لعقوبات تصل الى الغلق .
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