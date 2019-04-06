أكدت مصادر مصرف لبنان لقناة الجديد ان "علاقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممتازة والتواصل دائم وهناك لقاءات تجري بشكل دوري"، معتبرة انه "لو كان هناك اي اشكال شخصي لما قبل الرئيس عون وفريقه بالتجديد للحاكم".
ورأت المصادر ان "هجوم وزير الاقتصاد منصور بطيش على سلامة ليس هجوما من التيار الوطني الحر بل هو رأي شخصي".
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر مصرف لبنان للجديد: علاقة سلامة برئيس الجمهورية ممتازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.