مصادر مصرف لبنان للجديد: علاقة سلامة برئيس الجمهورية ممتازة

أكدت مصادر ​مصرف لبنان​ لقناة الجديد ان "علاقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ب​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون ممتازة والتواصل دائم وهناك لقاءات تجري بشكل دوري"، معتبرة انه "لو كان هناك اي اشكال شخصي لما قبل الرئيس عون وفريقه بالتجديد للحاكم".

ورأت المصادر ان "هجوم وزير الاقتصاد ​منصور بطيش​ على سلامة ليس هجوما من ​التيار الوطني الحر​ بل هو رأي شخصي".