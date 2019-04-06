باسيل للطلاب: شبابنا يرون الجميل في لبنان ورسموا الوطن على النحو الذي أرادوه

نظّم مكتب النائب ​جبران باسيل​ في ​الاشرفية​ ـ ​حديقة​ السيوفي ​معرض صور​ تحت عنوان:" ​لبنان​ في صورة" وقد استوفى الشروط المطلوبة 55 طالبا من اصل 80 من عدد من ​المدارس الخاصة​ والرسمية من مختلف المناطق اللبنانية .

ويُعتبر هذا المشروع واحد من اربعة مشاريع سبق لباسيل ان اطلقها من مجلس النواب وهي تركز على ​الشباب​. ويتميز مشروع "لبنان في صورة"بانه يستهدف اظهار مواهب فنية تتراوح اعمار المشاركين في المسابقة بين 12 و15 سنة. وبحسب اخصائيين شاركوا في اعدادالمسابقة، فان هذه الفئة العمرية تفاجئهم بما تختزنه من عمق في التفكير ودقة في الملاحظة، ظهر التعبير عنها في الرسوم التي انجزوها.

الاحتفال الذي قدمه الفنان اللبناني الشاب انطوني توما، حضره عدد من النواب ومحافظ المدينة وشخصيات دينية واهالي الطلاب . وقد تشكلت لهذه الغاية، لجنة تحكيم مؤلفة من الفنانين التشكيليين : باسكال إنجا، منى الصايغ، وريما النخل فضلا عن بترا عبيد رئيسة دائرة الشباب والهيئات المحلية في ​وزارة السياحة​ واحمد خليفة رئيس قسم المعارض في ​وزارة الثقافة​. وقدم انطوني توما النائب باسيل بكلمة جاء فيها:ان هذا المعرض هو رسالة ثقافة من الجيل الجديد الذي ينقل من خلال الفن صورة بهية عن لبنان ومستقبله".

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باسيل شكر الطلاب الذين رسموا لبنان على هذا النحو الذي ارادوه وشكر الاهل والمنظمين والفنان انطوني توما الذي يعكس صورة جميلة عن لبنان كما اشكر ​بلدية بيروت​ . مشيرا الى ان لقد تعلّمت اليوم مما رأيت وسمعت واسلوب تفكير الشباب الرسامين وعمق تفكيرهم وبعده وجماله.حتى البشاعة ترسمونها بصورة جميلة والمشترك بينهم هو الارزة اللبنانية وفكرة العيش المشترك وكل ما هو مشترك بين اللبنانيين من طبيعة وتراث.

ولفت باسيل الى اان شبابنا يرون الجميل في لبنان. لقد تخيلوا بلادهم بأبهى صورها ولفتتني الزيتونة والارزة وخريطة لبنان كرموز يتعلقون بها كما ​العلم اللبناني​ بالوانه. واضاف:"لقد نجحتم وعبّرتم عن محبتكم للبنان وايمانكم به. هذه امثولة لنا جميعا لقد اعطيتم الامل وانتم خلاص لبنان وكلما خيم اليأس ننظر اليكم فينتصر الامل في نفوسنا وينتصر لبنان".

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