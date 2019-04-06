بنس: عقوبات أميركية جديدة تستهدف توريدات النفط الفنزويلي إلى كوبا

أعلن نائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​ عن فرض عقوبات على سفن وشركات خاصة بتجارة ​النفط​ بين ​فنزويلا​ وكوبا.

وأوضح بنس، في كلمة له بولاية ​هيوستن​ الأميركية، أن "العقوبات تشمل 34 ​سفينة​ تمتلكها أو تديرها شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA وشركتين تقومان بنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا".

بدوره، أكد وزير الخزانة الأميركي ​ستيف منوشين​، في بيان، أن الخزانة "تتخذ إجراءات ضد ​السفن​ والمؤسسات التي تنقل النفط وتساعد نظام مادورو غير الشرعي في البقاء".

يذكر أن ​الولايات المتحدة​ كانت قد اتهمت كوبا بـ "المساهمة" في تفاقم الأزمة في فنزويلا، وذلك على خلفية تمسكها بشرعية ​حكومة​ الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​.