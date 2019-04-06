بنس: عقوبات أميركية جديدة تستهدف توريدات النفط الفنزويلي إلى كوبا

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس عن فرض عقوبات على سفن وشركات خاصة بتجارة النفط بين فنزويلا وكوبا.
وأوضح بنس، في كلمة له بولاية هيوستن الأميركية، أن "العقوبات تشمل 34 سفينة تمتلكها أو تديرها شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA وشركتين تقومان بنقل النفط الفنزويلي إلى كوبا".
بدوره، أكد وزير الخزانة الأميركي ستيف منوشين، في بيان، أن الخزانة "تتخذ إجراءات ضد السفن والمؤسسات التي تنقل النفط وتساعد نظام مادورو غير الشرعي في البقاء".
يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد اتهمت كوبا بـ "المساهمة" في تفاقم الأزمة في فنزويلا، وذلك على خلفية تمسكها بشرعية حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
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