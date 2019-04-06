هنية: حصلنا على ردود إيجابية من إسرائيل حول التهدئة ورفع الحصار

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​ "أننا حصلنا على ردود إيجابية من ​إسرائيل​ حول التهدئة ورفع الحصار ونحن في انتظار الرد النهائي".

وخلال خطبة الجمعة في أحد مساجد شمال ​قطاع غزة​، لفت إلى أن "حماس تتحرك في ثلاثة مسارات للضغط على ​تل أبيب​، للاستجابة لمطالب ​الشعب الفلسطيني​"، مؤكدا أن "هناك حراكا إيجابيا في مباحثات التهدئة"، مشيراً إلى أن "قضيتنا ليست إنسانية.. إنها قضية تحرر وطني".

وشدد على "أن الوحدة خيار استراتيجي، والمصالحة فريضة شرعية تتمثل في تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة وتشكيل حكومة من جميع الفصائل".

واعتبر رئيس المكتب السياسي لحماس أن تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد أشتية خطوة في عكس الاتجاه، قائلا إن تلك ​الحكومة​ تعمل خارج الإجماع الوطني، وليس لها غطاء استراتيجي ولا سياسي ولا وطني ولا اقتصادي.

وفي وقت سابق، أكد هنية أن "الشعب الفلسطيني لن يتراجع عن مسيرات العودة، إلا بإنهاء الحصار على طريق إنهاء الاحتلال".