كاستانير: لا نعتزم إعادة الفرنسيين المنضمين للمجموعات الإرهابية جماعيا

أكد وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أنَّ بلاده لا تنظر في إعادة الفرنسيين المنضمين للمجموعات الإرهابية وعائلاتهم المحتجزين في سوريا جماعياً رغم أن هذه الفرضية جرت دراستها في وقت ما.
وراى كاستانير في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الختامي للقاء وزراء داخلية دول مجموعة السبع في باريس أنه "من المنطقي أن تحضّر السلطات كل الفرضيات وإعادة الجهاديين كانت واحدة من الفرضيات التي حضرتها ولم يتم النظر أبداً في إعادة جماعية ونرفض أن يكون الرأي العام هو من يملي الموقف الفرنسي".
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