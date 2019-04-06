أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيات جيتاشو أن "إثيوبيا تعطي الأولوية في علاقاتها مع أية دولة للمبادئ والمصالح المشتركة".
وخلال مؤتمر صحفي، لفت إلى أن "أديس أبابا تؤكد مجددا دعمها لما يبذله أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح لتسوية الأزمة الخليجية، وتدعو إلى تغليب الحوار والدبلوماسية في الأزمة الخليجية".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد استبعد فكرة قطع العلاقات مع كل من قطر والإمارات واعتبرها "غير منطقية"، مؤكدا أن هناك أكثر من 20 ألف مواطن إثيوبي يعملون هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إثيوبيا: نؤكد دعمنا لما يبذله أمير الكويت لتسوية الأزمة الخليجية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.