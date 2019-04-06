خارجية إثيوبيا: نؤكد دعمنا لما يبذله أمير الكويت لتسوية الأزمة الخليجية

أكد المتحدث باسم ​وزارة الخارجية​ الإثيوبية نبيات جيتاشو أن "​إثيوبيا​ تعطي الأولوية في علاقاتها مع أية دولة للمبادئ والمصالح المشتركة".

وخلال مؤتمر صحفي، لفت إلى أن "​أديس أبابا​ تؤكد مجددا دعمها لما يبذله أمير دولة ​الكويت​ صباح الأحمد الجابر الصباح لتسوية الأزمة الخليجية، وتدعو إلى تغليب الحوار والدبلوماسية في الأزمة الخليجية".

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قد استبعد فكرة قطع العلاقات مع كل من قطر و​الإمارات​ واعتبرها "غير منطقية"، مؤكدا أن هناك أكثر من 20 ألف مواطن إثيوبي يعملون هناك.