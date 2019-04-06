رويترز: الجيش الليبي ما زال يسيطر على مطار طرابلس الدولي

نقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان تأكيدهم أن ​الجيش الليبي​ ما زال يسيطر على مطار طرابلس الدولي.

وكان مسؤول ب​حكومة​ الوفاق الوطني قد أعلن عن استعادة السيطرة على المطار بعد إعلان الجيش الليبي سيطرته عليه.

وأعلن "الجيش الليبي" بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ عن بدء "عملية عسكرية لتحرير ​مدينة طرابلس​ و​شرق ليبيا​ من الميليشيات المسلحة والإرهابيين".

Advertisements

فيما أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكوة الوفاق الوطني في طرابلس فايز السرّاج قوّاته بالاستعداد "لمواجهة أيّ تهديد". وأعلنت فصائل من مدينة ​مصراتة​ غرب البلاد موالية لحكومة الوفاق استعدادها لوقف "الزّحف المشؤوم" لقوّات حفتر.

ومن المقرر عقد مؤتمر وطني ترعاه ​الأمم المتحدة​ منتصف نيسان في غدامس جنوب غرب البلاد بهدف وضع "خارطة طريق" تلحظ خصوصا إجراء ​انتخابات​.

ومنذ سقوط نظام ​معمر القذافي​ في 2011، تتنازع سُلطتان الحكم في ليبيا هما حكومة الوفاق الوطني في الغرب التي يترأّسها فايز السّراج وشُكّلت نهاية 2015 في ضوء اتّفاقٍ رعته الأمم المتحدة، ومقرّها طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يُسيطر عليها "​الجيش الوطني​ الليبي".