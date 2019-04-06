أكد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، خلال مؤتمر صحافي، "أنني أود أن أخبر جميع المستثمرين المكسيكيين والأجانب والمتعاملين مع الأسواق المالية بأن يلتزموا الهدوء، وبأن علاقتنا مع حكومة الولايات المتحدة جيدة جدا".
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يزور الولايات الحدودية مع المكسيك، بعدما كان قد هدد بإغلاق الحدود مع المكسيك بموجب "حالة الطوارىء الوطنية" وتدفق المهاجرين والمخدرات، قبل ان يتراجع عن تهديده.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المكسيك: علاقتنا مع الولايات المتحدة جيدة للغاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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