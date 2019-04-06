رئيس المكسيك: علاقتنا مع الولايات المتحدة جيدة للغاية

أكد الرئيس ​المكسيك​ي ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​، خلال مؤتمر صحافي، "أنني أود أن أخبر جميع المستثمرين المكسيكيين والأجانب والمتعاملين مع الأسواق المالية بأن يلتزموا الهدوء، وبأن علاقتنا مع ​حكومة​ ​الولايات المتحدة​ جيدة جدا".

يذكر أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يزور الولايات الحدودية مع المكسيك، بعدما كان قد هدد بإغلاق الحدود مع المكسيك بموجب "حالة الطوارىء الوطنية" وتدفق ​المهاجرين​ و​المخدرات​، قبل ان يتراجع عن تهديده.