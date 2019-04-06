مسؤولون أميركيون: الولايات المتحدة ستصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية

نقلت وسائل إعلام عن مسؤولين أميركيين أن "​الولايات المتحدة​ ستصنف ​الحرس الثوري الإيراني​ منظمة إرهابية أجنبية". يذكر أن الحرس الثوري الإيراني هو فرع من فروع ​القوات المسلحة​ الإيرانية التي تأسست بعد ثورة 22 نيسان 1979 بأمر من ​آية الله الخميني​. ويتركز دور الحرس الثوري في حماية النظام الإسلامي ومنع التدخل الأجنبي بالإضافة إلى منع الانقلابات العسكرية أو "الحركات المنحرفة والمتطرفة".

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