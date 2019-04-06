مجلس الأمن الدولي يدعو الجيش الليبي إلى وقف الهجوم على طرابلس

دعا ​مجلس الأمن الدولي​ ​الجيش الليبي​ إلى وقف الهجوم على ​طرابلس​، مؤكدا "دعمه لجهود المبعوث الدولي لحل الأزمة الليبية". وفي وقت سابق أعلن "الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر عن بدء "عملية عسكرية لتحرير مدينة طرابلس وشرق ليبيا من الميليشيات المسلحة والإرهابيين". فيما أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكوة الوفاق الوطني في طرابلس فايز السرّاج قوّاته بالاستعداد "لمواجهة أيّ تهديد". ومن المقرر عقد مؤتمر وطني ترعاه الأمم المتحدة منتصف نيسان في غدامس جنوب غرب البلاد بهدف وضع "خارطة طريق" تلحظ خصوصا إجراء انتخابات.

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