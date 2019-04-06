خلافات على "هيئة المكتب".. تفاصيل الاجتماع الأول لمجلس "الصحفيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

فشل مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماعه الأول الذي عقد مساء أمس واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، في حسم تشكيل هيئة مكتب النقابة والتي تضم وكيلي النقابة والسكرتير العام وأمين الصندوق، لعدم الوصول لتوافق على مقعد الوكيل والسكرتير العام ليتأجل تشكيل هيئة المكتب لاجتماع مُقبل.

واستمر الاجتماع، الذي جاء بعد مضي ٢٠ يومًا من إجراء انتخابات التجديد النصفي لمدة ٨ ساعات، حيث بدأ في تمام الساعة السابعة مساء أمس الخميس، واستمر حتى الساعة الثالثة صباح الجمعة، إذ يُعتبر الأطول في تاريخ النقابة بسبب الخلافات التي دارت داخل المجلس حول تشكيل هيئة المكتب.

وعقد الاجتماع برئاسة النقيب ضياء رشوان، وحضور جميع أعضاء مجلس النقابة الجدد وهم خالد ميري ومحمد شبانة وهشام يونس بمقاعد فوق السن، ومحمود كامل وحماد الرمحي، ومحمد يحيي يوسف بمقاعد تحت السن، إلى جانب الأعضاء القدامى، وهم: جمال عبدالرحيم، ومحمد خراجة، وحسين الزناتي، وأيمن عبدالمجيد، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر.

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وكشفت مصادر بمجلس النقابة، أن الاجتماع ظل متوقفًا عند "المربع صفر" حتى الساعات الأولى من صباح أمس، بسبب انقسام المجلس لجبهتين؛ إحداهما تضم خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، ومحمد شبانة رئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي، وحسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد، وحماد الرمحي ومحمد يحيى يوسف، في حين ضمت الجبهة الثانية جمال عبدالرحيم وهشام يونس ومحمد خراجة ومحمود كامل وعمرو بدر، ومحمد سعد عبد الحفيظ.

وأضافت المصادر لـ الخليج 365، أن الجبهة الأولى ظلت متمسكة بتولي محمد شبانة منصب السكرتير العام وخالد ميري منصب الوكيل الأول ورئيس لجنة القيد مقابل التنازل للجبهة الثانية عن الوكيل الثاني وأمين الصندوق، وهو ما رفضته الجبهة الأخرى، مؤكدة ضرورة التقسيم العادل بحيث يكون السكرتير العام أمام الوكيل الأول، ونفس الأمر على المنصبين الآخرين، إلا أنه قوبل برفض قاطع من الطرف الآخر.

وعلى إثر ذلك طلبت الجبهة الثانية اللجوء للتصويت الحر المباشر، إلا أن ضياء رشوان النقيب، رفض ذلك رفضًا قاطعًا وتمسك بالتوافق على مناصب هيئة المكتب، ومن ثم عرضت تلك الجبهة- بعد فشل المفاوضات- التنازل عن جميع المقاعد بهيئة المكتب للجبهة الأولى، وإعلان ذلك للجمعية العمومية لتحمل مسؤولية إدارة العمل النقابي والمهني، وهو ما رفضه النقيب ضياء رشوان أيضًا -بحسب المصادر.

وينص قانون النقابة في المادة 8 على "أن يعقد مجلس النقابة أولى جلساته في مستهل كل دورة عقب انتهاء أعمال الجمعية العمومية العادية وفي مدة لا تتجاوز الثلاثة أيام وينتخب في هذه الجلسة هيئة مكتب المجلس وأعضاء لجنتي القيد ومراقب النادي ويضم الترتيب اللازم لتشكيل اللجان".