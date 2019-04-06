في جمعة اليتيم.. العثور على رضيعة داخل "شنطة سوق" بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

عثر عدد من أهالي المجاورة 40 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، مساء الجمعة، على طفلة رضيعة أمام دار أيتام.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على رضيعة داخل "شنطة سوق" أمام إحدى دور رعاية الأيتام بالمجاورة رقم 40 بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت بإيداع الصغيرة بإحدى دور الرعاية بمركز فاقوس.