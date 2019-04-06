ترودو يناقش مع توسك القمة الصينية الأوروبية وتطورات "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا (أ ش أ)
أجرى رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة، برئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، ناقش خلاله عددًا من المواضيع الهامة، ومن بينها قمة الاتحاد الأوروبي مع الصين المزمع عقدها الأسبوع القادم، بجانب قضايا أخرى، وخاصة خروج بريطانيا من أوروبا "بريكست".
وذكر بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء أن ترودو ناقش مع توسك القضايا القنصلية المثارة مع الصين وأهمية احترام سيادة القانون والتمسك باستقلال النظام القضائي.
كما ناقش ترودو مع توسك الأزمة الحالية في فنزويلا مجددين التزامهما بدعم الشعب الفنزويلي والتوصل إلى حل سلمي للموقف.
وتناول الاتصال أيضا تطورات الموقف المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حيث أكد ترودو على علاقة كندا القوية والعميقة بكل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.
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