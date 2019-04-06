حكومة بريطانيا مستعدة لإجراء محادثات جديدة مع المعارضة بشأن "بريكست"

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (أ ش أ)

قال متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الجمعة، إن الحكومة مستعدة لإجراء مزيد من المناقشات خلال اليومين المقبلين مع حزب العمال المعارض بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث - في بيان نقلته قناة سكاي نيوز الاخبارية - "لقد قدمنا مقترحات جادة في المحادثات هذا الأسبوع ، ومستعدون لإجراء تغييرات في الإعلان السياسي من أجل تقديم اتفاق يحظى بقبول جميع الأطراف".

وتابع " مستعدون لخوض مناقشات أخرى تفصيلية خلال اليومين المقبلين سعيا لأي تغييرات قبل اجتماع المجلس الأوروبي يوم الأربعاء ، والحكومة عازمة على العمل بشكل بناء لتقديم اتفاق الخروج الذي صوت المواطنون من أجله ، وتجنب المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي".