بعدما انتشر خبر عزل رئيس مقاطعة السويسي، عادل الأطرسي، قال هذا الأخير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إنه لا علم له بقرار عزله.
وقال الأطرسي في تصريح لـ”اليوم 24″، “أنا في مكتبي أمارس مهامي، ولم أتوصل بأي قرار، ولا أحد فوق القانون”.
وبخصوص ما راج حول عدم وضع رئيس المقاطعة للتصريح بممتلكاته في الأجل القانونية لدى المجلس الأعلى للحسابات، قال الأطرسي، “توصلت بمراسلة المجلس الأعلى للحسابات كما توصل بها كل المنتخبون، والتزمت بالقانون، وما يروج مجرد إشاعات وكذبة أبريل”.
من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول بحزب الأصالة والمعاصرة، إن رئيس مقاطعة السويسي لم يقدم بالفعل التصريح بممتلكاته لدى المجلس الأعلى للحسابات، في الآجال القانونية، لوجوده خارج الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مقاطعة السويسي لـ”اليوم 24″: لا علم لي بقرار عزلي وأنا في مكتبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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