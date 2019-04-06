تهريب دولي.. المغرب يحجز طنا من الحشيش كان محملا على 10 إبل!

علم لدى المنطقة الإقليمية للأمن في مدينة زاكورة أن استغلال معلومات دقيقة، وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أسفر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن ضبط عشرة إبل محملة بكمية من المخدرات، يفوق وزنها الإجمالي طنا من مخدر الشيرا.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات البحث، والتفتيش مكنت من ضبط هذه الكمية من المخدرات على مستوى منطقة “الشكاكة”، على بعد 45 كيلومترا جنوب غرب مدينة امحاميد الغزلان.
وتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف جميع المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.
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