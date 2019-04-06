رسميا.. فاتح شعبان بعد غد الأحد

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر شعبان لعام 1440 هجرية سيكون بعد غد الأحد. وذكرت الوزارة، في بلاغ، أنها راقبت هلال شهر شعبان لعام 1440 هجرية بعد مغرب اليوم الجمعة فتأكد لديها عدم ثبوت رؤيته.

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