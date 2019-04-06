سيمو ماستر شاف يثير ضجة رفقة الراقصة “شاكيرا” بسبب إيحاءات جنسية.. رواد مواقع التواصل: “أش هاد قلة الحياء”!

أثار مقطع فيديو، انتشر، ليلة أمس الخميس، في مواقع التواصل الاجتماعي، ضجة كبيرة، واستياء عارما، بعدما ظهر فيه الطباخ “سيمو”، الذي نال لقب مسابقة “ماستر شاف” في نسخته ما قبل الماضية، أثناء حفل افتتاح مطعمه، إلى جانب الراقصة “شاكيرا”، وهما يقومان بحركات، وصفت بأنها لا أخلاقية، وفيها إيحاءات جنسية.

“سيمو” ماستر شاف، ظهر في مقطع الفيديو، وهو يحمل في يده آلة حادة لتقطيع اللحم، وتظاهر كأنه يقطع من منطقة حساسة من جسم الراقصة شاكيرا، التي لم تكثرت للأمر وتفاعلت معه بمواصلة الرقص في موقف لم يرق الكثيرين.

وأعادت صفحات على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، نشر الفيديو مع عبارات تستنكر الوضع، واصفة إياه بأنه “قلة الحياء”، خصوصا أن ما حصل تم في حفل حضرته منابر إعلامية، ولم يكن في سهرة مغلقة.

ودعا عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي لإلى وقف ما أسموه عبثا، مثلما تقوم نقابة الفنانين في مصر في حق أي فنان يتجاوز الحدود، لأن ما تم نشره يؤثر بشكل سلبي على الذوق العام، والجمهور الناشئ.

وسبق أن أثارت الراقصة شاكيرا الجدل، قبل أيام، بطريقة رقصها في حفل “عقيقة” ابن الكوبل المراكشي، سهام وياسين، وكذلك في تصريح لأحد المنابر الإعلامية، وهي تتحدث عن ملابسها الداخلية.