جلسة التكوين المهني بالقصر الملكي.. غاب عنها “اعمارة” و”يتيم” واستُبعد كتاب الدولة

في الوقت الذي أفاد بلاغ الديوان الملكي، بأن الملك محمد السادس، ترأس مساء الخميس، جلسة تقديم خارطة الطريق المتعلقة بتطوير التكوين المهني، “حضرها أعضاء الحكومة”، تفيد المعطيات بأن القصر للملكي استبعد كتاب الدولة الـ12، عن حضور الاجتماع، بما فيهم كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، محمد الغراس.

جلسة تقديم خارطة الطريق المتعلقة بإحداث “مدن المهن والكفاءات” في كل جهة، غاب عنها أيضا وزيرين في الحكومة، وهما محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، الذي كان الثلاثاء الماضي في مدينة لشبونة البرتغالية، كما غاب عن الاجتماع أيضا وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة.

وتأتي الجلسة المذكورة، استكمالا للاجتماعات السابقة التي ترأسها الملك والمخصصة للنهوض بقطاع التكوين المهني.

وحضر الاجتماع بالإضافة إلى رئيس الحكومة، 17 وزيرا ووزيرة واحدة، وسبعة وزراء منتدبون، بالإضافة إلى مستشارو الملك، والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.