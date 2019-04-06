عويطة: ” جهات تستغل مشاكلي العائلية وترغب في تدمير اسمي وأمي تخبركم الحقيقة ” – فيديو

فيديو: عبد الله ايت الشريف

قرر سعيد عويطة، البطل المغربي العالمي، الرد على تصريحات والده، الذي اتهمه بالعقوق في فيديو شهير، وقام بعقد ندوة صحفية، برفقة عدد من أفراد أسرته، من أجل الرد وكشف حقيقية الصراع بينه وبين والديه”.

وقال عويطة، في الندوة الصحفية التي عقدها، عشية اليوم الجمعة، بالدار البيضاء: “ما وقع هو مشكل عائلي، لم أكن أرغب في أن يأخذ هذا المشكل كل هذا الحجم، أخي عزيز، رجل عمل في بلجيكا، وأخي خالد، رجل أعمال في المغرب، وكل منهما يهتم بشؤونه، لقد جلبتهم من أجل الإدلاء بشهادتهم”.

وأضاف: ” هذه هي أمي الحقيقية، وليس تلك المرأة التي ظهرت في الفيديو الشهير، ما أتمناه من الجميع، ألا نركز على مشاكل العائلة هذه نقطة ضعف، لقد خبأناها لفترة طويلة، من أجل اسم سعيد عويطة، لأن الملك حسن الثاني اعتبر عويطة مثال للشباب المغربي، ولم نرغب أبدا في الحديث في هذا الموضوع من أجل الشباب المغربي”.

وأكد: ” هناك جهات ترغب في تدمير اسمي، والنبش في مشاكلي، لأني لا أرغب في السير على خطاهم الراغبة في تدمير الرياضة المغربية، لكني لحد الآن لم أفهم لماذا سعيد عويطة ولماذا تستهدفون عائلتي، ذلك الشخص يبقى والدي، وغدا سوف تعود الأمور لمسارها الطبيعي”.

إليكم ما قاله عويطة:

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