يبلغ طول جناحيها 117 مترا.. أضخم طائرة في العالم تستعد للطلعة الأولى

المناطق - وكالات

تستعد أكبر وأضخم طائرة في العالم “ستراتولونتش”، وتعني “الإطلاق من طبقة الستراتوفير”، لخوض أول تجربة تحليق لها، بعد تأجيل استمر ثلاثة أشهر، بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.

وتأخرت تجربة الطائرة “ستراتولونتش” 90 يوما نتيجة لوفاة المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، الراحل بول ألن، باعتباره مؤسسا لشركة “أنظمة ستراتولونتش”.

وكان بول ألن أنشأ “أنظمة ستراتولونتش” على أمل تصنيع طائرة ضخمة وقوية بحيث تكون قادرة على التحليق إلى الفضاء والدوران في مدار حول الأرض.

كما تأخرت الطائرة العملاقة في التجارب جراء الفيضانات بعد تحول أرض موقع الإطلاق في قاعدة إدواردز الجوية إلى ما يشبه المستنقع.

ويأمل المهندسون أن تتمكن الطائرة، البالغ وزنها 230 طنا، من التحليق لأول مرة في العام الجاري، على أمل أن تدخل الخدمة التشغيلية الكاملة بحلول العام 2020. ولا يعرف كيف سيؤثر التأخير على تجربة التحليق الأولى لطائرة ستراتولونتش.

يذكر أن الطائرة مزودة بستة محركات، وتتمتع بتصميم فريد من نوعه إذ إن هيكلها عبارة عن هيكلين توأمين أو قمرتي قيادة، ومجهزة بـ28 عجلة، وهي قادرة على حمل ما يصل إلى 250 طنا، بينما يثبت صاروخ فضائي بين هيكلي الطائرة.

ويبلغ طول جناحيها 117 مترا، ما يجعلهما أقل بقليل من ضعف حجم جناح طائرة بوينج747.