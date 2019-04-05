شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن»: سأعلن الترشح للرئاسة الأمريكية قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

قال نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، اليوم الجمعة، إنه سيعلن قريبا عن قراره بشأن الترشح لانتخابات 2020 الرئاسية.

وأضاف "بايدن"، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي رغم عدم دخوله رسميا في السباق: "سأتخذ قرارا في وقت قريب جدًا".

وتابع: "حتى ولو كنت أعرف بالتأكيد منذ عيد الشكر (نوفمبر 2018) أنني سأترشح لمنصب الرئيس، كانت نيتي منذ البداية أنه إذا كنت سأترشح فسأكون آخر من يعلن ذلك".