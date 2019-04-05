شكرا لقرائتكم خبر عن «بايدن»: سأعلن الترشح للرئاسة الأمريكية قريبًا والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "بايدن"، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الديموقراطي رغم عدم دخوله رسميا في السباق: "سأتخذ قرارا في وقت قريب جدًا".
وتابع: "حتى ولو كنت أعرف بالتأكيد منذ عيد الشكر (نوفمبر 2018) أنني سأترشح لمنصب الرئيس، كانت نيتي منذ البداية أنه إذا كنت سأترشح فسأكون آخر من يعلن ذلك".
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