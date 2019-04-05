القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شعار خبر عاجل لبوابة العين الإخبارية

المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري لـ"العين الإخبارية": لدينا خطة شاملة لقطع التمويل عن مليشيات طرابلس، وجنودنا المحتجزون في طرابلس تحركوا بشكل فردي ونحقق في الواقعة.

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كانت هذه تفاصيل خبر المسماري لـ"العين الإخبارية": لدينا خطة شاملة لقطع التمويل عن مليشيات طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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