انت الان تتابع مادورو يدعو حكومته للتواصل مع المواطنين عبر «واتساب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

دعا رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الوزارات في بلاده إلى التواصل مع المواطنين عبر تطبيق "واتس آب"، وذلك على خلفية الهجمات التي تتعرض لها منشآت شبكة الكهرباء في البلاد. وقال مادورو حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، "على وزارات الكهرباء والنقل والصحة والتعليم تشكيل مجموعات من المستخدمين على تطبيق "واتس آب" للتواصل معهم وإعلامهم بكافة آخر المستجدات". وأكد الرئيس الفنزويلي أن الحكومة تبذل كافة الجهود لكشف حقيقة ما يحدث وتعرض الأجهزة التي توزع الكهرباء للهجمات.

وبسبب عطل في منظومة الكهرباء، تعرضت مختلف المدن الفنزويلية في الأيام الأخيرة إلى انقطاع التيار الكهربائي، مما تسبب في وفاة العشرات، بينهم أطفال حديثو الولادة، في المستشفيات، وذلك قبل أن تعيد السلطة إصلاحه وعودته إلى بعض المناطق. وكانت السلطات الفنزويلية قد اتهمت في وقت سابق الولايات المتحدة بشن هجوم