كانت على رأس القائمةCNN الإخبارية والتى نشرت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية وتدعى "كونسيرفاتيف ريفيو" تقريرا يفيد بأن العديد من خبراء الأمن القومى المزعومين فى سى إن إن الذين تشاهدهم على شاشات التليفزيون كل ليلة لديهم روابط مباشرة مع دولة قطر، وأكد التقرير أن قطر فى الشرق الأوسط مهمتها تمويل الإرهاب وعمل الخبراء فى شبكة "سى إن إن" لخدمة مخططات النظام القطرى وأهدافه، أى ما يحللوه من أحداث على برامج تلك الشبكة ما هو إلا تنفيذ لرؤية مخططات تميم فقط.

بعد كشف فضحية CNN.. تعرف على القائمة الكاملة للتمويلات القطرية المشبوهة

بعد كشف فضحية CNN.. تعرف على القائمة الكاملة للتمويلات القطرية المشبوهة

كتب محمد جمال

الجمعة، 05 أبريل 2019 09:09 م

يلجأ نظام قطر القمعى دائما إلى شراء أسهم كبيرة فى الإعلام الغريى خاصة عدد من الصحف الغربية لخدمة مصالحها ومخطاطتها الإرهابية خاصة فى الشرق الأوسط، فما زالت تتساقط فضائح قطر واحدة تلو الآخرى لتكشف للعالم كيف ينفق أمير الدم تميم بن حمد على الشبكات الإعلامية الأجنبية لدعم الإرهاب على مستوى العالم، خاصة الشرق الأوسط، حيث تجند قطر محللى وخبراء الأمن القومى الأمريكى لخدمة مخططتها الإرهابية، وهم على النحو التالى..

CNN

كانت على رأس القائمةCNN الإخبارية والتى نشرت إحدى وسائل الإعلام الأمريكية وتدعى "كونسيرفاتيف ريفيو" تقريرا يفيد بأن العديد من خبراء الأمن القومى المزعومين فى سى إن إن الذين تشاهدهم على شاشات التليفزيون كل ليلة لديهم روابط مباشرة مع دولة قطر، وأكد التقرير أن قطر فى الشرق الأوسط مهمتها تمويل الإرهاب وعمل الخبراء فى شبكة "سى إن إن" لخدمة مخططات النظام القطرى وأهدافه، أى ما يحللوه من أحداث على برامج تلك الشبكة ما هو إلا تنفيذ لرؤية مخططات تميم فقط.

وهم:

على صوفان

المدير التنفيذى لأكاديمية قطر الدولية للدراسات الأمنية "QIASS"

مهدى حسن

مقدم سابق لدى قناة الجزيرة القطرية

جولييت كايم

عضو مجلس إدارة المركز الدولى للأمن الرياضى “ICSS”

بيتر بيرجن

محلل الأمن القومى فى “CNN وزائر منتظم لدولة قطر ويدافع بقوة عنها.

"واشنطن بوست"

اتهم دانييل جرينفيلد، الباحث بمركز "دافيد هورويتز فريدوم"، ومقره نيويورك، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بالتواطؤ مع قطر، والترويج للأنظمة الأجنبية والمنظمات الإرهابية.

وفى مقال له نشرته مجلة "فرونت بيدج" الأمريكية، قال جرينفيلد إن "واشنطن بوست" مستعدة للتحدث باسم الجماعات الإرهابية والترويج لآرائهم، مؤكدا أن هؤلاء الإرهابيين متحالفون مع المحور القطرى التركى الإيراني، وجماعة الإخوان الإرهابية.

وأشار جرينفيلد إلى إتاحة "واشنطن بوست" مساحة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان لنشر مقال له حول الهجوم الإرهابى على مسجدين فى نيوزيلندا، فى الوقت الذى أدانت فيه حكومة نيوزيلندا أردوغان لاستخدامه مشاهد إطلاق النار خلال الحملات الانتخابية.

يلجأ نظام قطر القمعى دائما إلى شراء أسهم كبيرة فى الإعلام الغريى خاصة عدد من الصحف الغربية لخدمة مصالحها ومخطاطتها الإرهابية خاصة فى الشرق الأوسط، فما زالت تتساقط فضائح قطر واحدة تلو الآخرى لتكشف للعالم كيف ينفق أمير الدم تميم بن حمد على الشبكات الإعلامية الأجنبية لدعم الإرهاب على مستوى العالم، خاصة الشرق الأوسط، حيث تجند قطر محللى وخبراء الأمن القومى الأمريكى لخدمة مخططتها الإرهابية، وهم على النحو التالى..

مركز بروكنجز الدوحة

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن تمويل قطر لبعض مراكز الأبحاث والدراسات وعلى رأسها معهد البحث والدراسات فى أمريكا وهو معهد بروكنجز.

وقالت الصحيفة إن قطر دفعت ما يقرب من 15 مليون دولار فى منحة على 4 سنوات من أجل إنشاء مركز بروكنجز الدوحة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن الباحثين الذين يعملون فى مركز بروكنجز كشفوا عن وجود اتفاقات ضمنية تقضى بألا يكون هناك انتقاد للحكومة القطرية المانحة فى التقارير التى يصدرها المركز.

وكشف أحد الباحثين العاملين فى مركز بروكنجز الدوحة فى حديثه للصحيفة أنه تم إبلاغه بعدم اتخاذ مواقف تنتقد الحكومة القطرية فرصة الأوراق البحثية.

صحيفة الجارديان

كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة القطرية نجحت فى شراء