ترحيب شعبي بالجيش الليبي في طرابلس

رحب المواطنون الليبيون بالجيش الوطني في المناطق، التي دخلها وصولا إلى العاصمة طرابلس، ضمن عملية أطلق عليها اسم "طوفان الكرامة" لتحرير المدينة من الميليشيات.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، إن قوات الجيش وجدت ترحيبا كبيرا في المناطق التي مرت بها وصولا إلى طرابلس. وأضاف:" نقدر الدعم اللامحدود من الأعيان والمشايخ والأهالي الذين رحبوا وباركوا تحركات قواتنا المسلحة". ونشرت وكالة الأنباء الليبية على صفحتها بموقع فيسبوك عددا من الصور تظهر حشود من المواطنين تجمعت في منطقة بن غشير جنوبي طرابلس للترحيب بقوات الجيش. وعبر المتحدث العسكري عن تحيته "لكل أحياء ومناطق العاصمة"، مؤكدا أن الجيش "قادم من أجل تحقيق الاستقرار والأمان وتوفير الحياة الكريمة لكم".

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