قصة الإخوان مع قطر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما صنف أغلب دول العالم جماعة الإخوان المسلمين ككيان إرهابي، بقيت قطر وتركيا الحضن الدافئ لقيادتها، وتحولت قناة الجزيرة إلى منبرهم الإعلامي، وبات الحاصل على الجنسية القطرية يوسف القرضاوي هو زعيمهم الروحي على مستوى العالم.

واصلت الدوحة تزويد الإخوان بالدعم المالي والإعلامي والدبلوماسي، وعاش خالد مشعل زعيم حركة حماس التابعة للإخوان طويلا في قطر، واتهم نظام الحمدين بالترويج للجماعات المتطرفة مثل الإخوان وغيرها عبر إعلامه.

رفضت قطر الانضمام إلى جيرانها الخليجيين عندما وصفت دول عدة جماعة الإخوان بأنها منظمة إرهابية في عامي 2013 و2014. ومع ذلك، في منتصف سبتمبر 2014، ادعى كبار أعضاء جماعة الإخوان أنهم «طلب منهم مغادرة قطر»، ولكن أخبر دبلوماسي قطري ـ لم تكشف هويته ـ صحيفة نيويورك تايمز أن قطر لم تجبر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين على الخروج وأنهم مرحب بهم في العودة.

حظرت العراق قناة الجزيرة في أبريل 2016، واعتقلت مصر عددا من مراسليها بتهمة دعم جماعة الإخوان المسلمين، وبثت الجزيرة منذ فترة طويلة برنامجا استضاف الأيديولوجي من جماعة الإخوان المسلمين في قطر يوسف القرضاوي، المشهور بتحريضه على الأمريكيين وغيرهم، كما أعرب القرضاوي عن دعمه للعنف المنزلي ضد النساء، وذلك بحسب تقارير من موقع مشروع مكافحة التطرف.

التصنيف الإرهابي

- صنفت الدول والحكومات الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية.

- وصفت البحرين جماعة الإخوان المسلمين بأنها منظمة إرهابية في 21 مارس 2014.

- صنفت مصر جماعة الإخوان منظمة إرهابية في 25 ديسمبر 2013.

- منعت روسيا جماعة الإخوان من العمل داخل روسيا عام 2003.

- صنفت روسيا جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية في 28 يوليو 2006.

- صنفت المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان منظمة إرهابية في 7 مارس 2014.

- صنفت سوريا جماعة الإخوان منظمة إرهابية عام 1980.

- صنفت الإمارات العربية المتحدة جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في 15 نوفمبر 2014.

- في اليوم نفسه، عينت الإمارات العربية المتحدة مجموعات عدة تابعة للإخوان في الغرب، بما في ذلك مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR)، منظمة الإغاثة الإسلامية الدولية، الجمعية الإسلامية الأمريكية (MAS)، اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا.

العلاقات بالكيانات المتطرفة

باعتبارها واحدة من أقدم المنظمات الإسلامية وأوسعها انتشارا في العصر الحديث، أنتجت جماعة الإخوان المسلمين كيانات إسلامية سنية أصبحت معروفة الآن إلى حد كبير على أنها منظمات إرهابية.

القاعدة

- يعتقد أن فلسفة الإخوان المسلمين قد حفزت إنشاء القاعدة.

- أيديولوجية السيد قطب، ألهمت أسامة بن لادن وعبدالله عزام وآخرين لتأسيس القاعدة.

- انضم أمير القاعدة الحالي، أيمن الظواهري، إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر في سن المراهقة.

حماس

حماس، هي الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين.

الدعم القطري

لطالما دعمت قطر جماعة الإخوان الارهابية من خلال السبل المالية والدبلوماسية العامة والمسارات القائمة على وسائل الإعلام، واستند الدعم إلى حد كبير على تفسيرات الكيانات المماثلة للإسلام السياسي، وغالبا ما ينظر إلى شبكة الجزيرة الفضائية المملوكة لقطر على أنها منحازة للإخوان المسلمين.

أقرضت قطر حكومة مرسي نحو 7.5 مليارات دولار خلال عام جماعة الإخوان المسلمين في السلطة، وساعدت أيضا نظامه من خلال المنح و»إمدادات الطاقة»، ووفقا لرويترز خلال رئاسة مرسي، تم تحويل أموال تصل إلى 850,000 دولار سرا إلى جماعة الإخوان المسلمين من رئيس وزراء قطر السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني.

استضافة تركيا

كانت تركيا مركزا لمنظمة الإخوان الدولية، وعلى إثر الإطاحة بالرئيس مرسي، قيل إن إسطنبول استضافت جهود إعادة التجميع واللوجستيات لتعزيز مجتمع الإخوان الدولي، كما زعم أن تركيا زودت جماعة الإخوان المسلمين المصرية بالأسلحة والمخابرات، ووفقا لمحمد عبدالقادر من معهد العربية للدراسات ومقره السعودية، فإن دعم تركيا أبرز علاقات إردوغان بالإخوان المسلمين.

قصة الإخوان مع قطر

1999:

الفرع القطري لجماعة الإخوان المسلمين يحل طواعية.

2008:

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تعهدت الدوحة بمبلغ 250 مليون دولار لجماعة الإخوان التابعة لحماس بعد عام من سيطرة الجماعة الإرهابية على قطاع غزة.

يناير 2012:

مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، يهرب قادة حماس من هناك إلى قطر، حيث يسمح لهم بإنشاء مكتب سياسي. وفي عام 2012 أيضا، أصبح الأمير القطري حمد بن خليفة آل ثاني أول رئيس دولة يرحب بهم، وتعهد بمبلغ 400 مليون دولار لحماس.

5 مارس 2012:

بثت قناة الجزيرة خطابا للأيديولوجي يوسف القرضاوي، يقول إن قادة الإمارات العربية المتحدة سيواجهون غضب الله، بعد ترحيلهم مجموعة من السوريين إلى مصر.

نوفمبر 2013:

وافقت قطر على طرد قادة جماعة الإخوان من أجل إصلاح العلاقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودول الخليج الأخرى.

4 مارس 2014:

السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر احتجاجا على ما يسمونه تدخل البلاد في الشؤون الإقليمية، وعدت الدعم القطري للإخوان مثالا على ذلك.

13-14 سبتمبر 2014:

قطر تطرد سبعة من قادة الإخوان كجزء من اتفاقها مع دول الخليج المجاورة في عام 2013، ووفقا لدبلوماسي قطري، غادر أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بمحض إرادتهم وهم مدعوون للعودة. في بيان على موقع جماعة الإخوان المسلمين على الانترنت، يقول القيادي البارز في جماعة الإخوان عمرو دراج إن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين طلب منهم مغادرة قطر وسوف يفعلون ذلك «لتجنب التسبب في أي إحراج لدولة قطر».

أواخر سبتمبر 2014:

ظهرت إشاعات بأن تركيا قد تقبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المطرودين من قطر، وقال الرئيس التركي إردوغان لوسائل الإعلام «إذا طلب قادة الإخوان القدوم إلى تركيا، فسوف نقوم بمراجعة هذه الطلبات كل حالة على حدة، فإذا لم تكن هناك أسباب تمنعهم من القدوم إلى تركيا، يمكننا تسهيل طلباتهم. بعد ذلك، ذكرت وسائل الإعلام أن زعيم الإخوان عمرو دراج ووجدي غنيم وصلا بالفعل إلى هناك.

28 نوفمبر 2014:

في أعقاب احتجاجات جماعة الإخوان في مصر، تشير الجزيرة إلى أن ما قام به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يعتبر «انقلابا» وتعده «مغتصبا» للسلطة، ويغذي التصنيف الاتهامات بأن قناة الجزيرة تؤيد جماعة الإخوان.

2015:

قطر تنفي إشاعات بأن خالد مشعل زعيم حماس قد طرد من قطر، ووصف وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية مشعل بأنه «ضيف عزيز على قطر».

25 يناير 2015:

الأيديولوجي والمستشار الروحي لجماعة الإخوان المسلمين في قطر يوسف القرضاوي يدعو إلى الاحتجاجات في مصر في ذكرى انتفاضة البلاد ضد الرئيس السابق حسني مبارك، ويزعم القرضاوي أن مرسي هو الرئيس «الشرعي» لمصر.. على حد تعبيره.

فبراير 2015:

وزير الخارجية القطري خالد العطية ينفي دعمه لجماعة الإخوان، ويضيف أن قطر تواصل استضافة عائلات أعضاء جماعة الإخوان الذين غادروا البلاد أخيرا بعد «شعورهم بالضغط من بعض الإخوة العرب»، وقال إن عائلاتهم تظل «ضيوفنا».

15 فبراير 2015:

محكمة مدنية مصرية تتهم مرسي بالتخابر مع قطر وتعريض الأمن القومي للخطر، وبعد يومين، أعلنت المحكمة أن مرسي سيحاكم في محكمة عسكرية إلى جانب قياديي الإخوان المسلمين محمد بديع وخيرت الشاطر.

16 مايو 2015:

محكمة مصرية تصدر حكم الإعدام غيابيا على يوسف القرضاوي، إضافة إلى أكثر من 100 من أنصار جماعة الإخوان لدورهم في كسر جماعي للسجن في 2011.

17 مايو 2015:

القرضاوي يدين أحكام الإعدام الصادرة ضده وأكثر من 100 من أعضاء جماعة الإخوان، واصفا إياها بأنها «هراء»، وفي رسالة بثتها قناة الجزيرة في قطر، أعلن القرضاوي، «هذه الأحكام ليست لها قيمة ولا يمكن أن تنفذ لأنها ضد قواعد الله، وضد قانون الشعب ... لن يقبلها أحد».

7 مايو 2016:

محكمة مصرية تعلن إعدام ثلاثة صحفيين غيابيا لتسريبهم أسرار الدولة إلى قطر. يعمل اثنان من الصحفيين، علاء عمر سابلان وإبراهيم محمد هلال، في قناة الجزيرة، أما الثالثة، أسماء الخطيب، فتعمل في شبكة راصد المؤيدة للإخوان.

يوليو 2016:

أعلنت قطر عن دفع 30 مليون دولار للعمال الذين تستأجرهم حماس في غزة.

يونيو 2017:

قطعت عدد من الدول العربية العلاقات الدبلوماسية مع قطر استجابة لدعمها المتواصل لجماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الجماعات المتطرفة والإرهابية. وصرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لوكالة أسوشيتيد برس بأن البلاد لها الحق في جماعات الدعم مثل جماعة الإخوان المسلمين.