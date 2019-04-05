التحالف يكسر الحوثيين في 3 مناطق يمنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الحديدة، الضالع، عدن
أفشلت قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش الوطني هجوما شنته ميليشيات الحوثي، في مثلث العدين شمال مديرية حيس بمحافظة الحديدة، وأكد مصدر ميداني أن قوات الجيش أفشلت محاولات تسلل الميليشيات باتجاه مواقع قوات العمالقة، واستخدمت مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية والقذائف الصاروخية.
وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش كبدت ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وشنت ميلشيات الحوثي الانقلابية قصفا بالأسلحة الثقيلة على قرى عزلة مخلاف بمنطقة العود الواقعة ما بين محافظتي إب والضالع، واستهدف القصف عددا من منازل المواطنين، ما تسبب بحالة من الهلع والذعر في أوساط السكان، بالإضافة إلى أضرار مادية جسيمة، ودفع القصف المكثف إلى نزوح عشرات الأسر من مناطق العود.
وتمكنت قوات الجيش من كسر تقدم الميليشيات الحوثي في منطقة غول الديمة، بمنطقة مريس شمال الضالع، ودمرت دبابتين وطقمين، ومصرع عدد من المليشيات، وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي في مناطق السدة، والضالع، وصعدة، ودمرت الغارات آليات وأطقما عدة للميليشيات، كانت في طريقها إلى مواقعها في العود ومريس بالضالع.
وفي إطار متصل، يصل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إلى صنعاء مطلع الأسبوع الحالي للقاء قيادات ميليشيات الحوثي، ورئيس فريق المراقبين الأمميين بالحديدة الجنرال مايكل لوليسجارد، لمناقشة خطة المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في موانئ الصليف ورأس عيسى بمدينة الحديدة، وسبل تلافي تعثر تنفيذها عقب تعنت الحوثي المتكرر لتنفيذ اتفاقية السويد.
وكان رئيس الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة اللواء صغير بن عزيز، انتقد أداء كبير المراقبين ورئيس اللجنة الأممية للتنسيق مايكل لوليسجارد، واصفا إياه بإضاعة الوقت على حساب مهمته وتنفيذ الاتفاقات، وقال في تغريدة على تويتر «ذهب جل وقت كبير المراقبين الفريق مايكل لوليسجارد في الطريق بين صنعاء والحديدة منذ مباشرته لمهمته، لمراجعة مشرفي الميليشيات في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، من دون أن يحصل على نتيجة أو مقابلة مشرفة».
مشاهدات يمنية
- ميليشيات الحوثي تسعى للاستيلاء على كافة مؤسسات الدولة وتحويلها إلى مشاريع استثمارية تابعة لها.
- مقتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة في انفجار لغم حوثي في مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة الساحلية.
- الحوثيون يهجمون على مخيم «حفل زفاف» ويختطفون عددا من الحاضرين بمنطقة الدحثاث بجبلة إب.
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