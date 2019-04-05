شكرا لقرائتكم الجيش الليبي: 20 كلم تفصلنا عن قلب طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشار المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري، الجمعة، إلى انه جرى اقتحامُ طرابلس من ثلاثة محاور وانه بات على بعد 20 كيلومتر من مركز العاصمة.

في المقابل أغلقت قوةُ حماية طرابلس التابعة لحكومة الوفاق الطريقَ الرابط بين المطار الدولي والمدينة بعد سيطرة الجيش الليبي عليه.

وأعلنت قوات الجيش الليبي، السيطرة على مناطق قصر بن غشير ووادي الربيع وسوق الخميس قرب العاصمة الليبية طرابلس.

وقال أحمد المسماري في مؤتمر صحافي الجمعة، إن العملية العسكرية في طرابلس هدفها استقرار ليبيا وسلامة المواطنين في طرابلس، لافتا إلى أن العملية لن تتوقف قبل تحقيق أهدافها.

وأطلق الجيش الليبي اسم "طوفان الكرامة" على العملية العسكرية في العاصمة طرابلس.

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المطار الدولي تحت سيطرة الجيش الليبي

وفي وقت سابق، أفادت مصادر "العربية" بأن قوات الجيش الليبي دخلت، الجمعة، مطار طرابلس الدولي بعد وقوع مواجهات بين الجيش وقوات تابعة لحكومة الوفاق.

ودعا المتحدث باسم الجيش الليبي المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع الاشتباكات في العاصمة.

وكان الجيش الوطني الليبي، سيطر، الجمعة، على بلدة تبعد 40 كيلومترا جنوبي طرابلس.

ووقعت اشتباكات بين الجيش الليبي وقوات الوفاق على بعد 45 كلم من العاصمة الليبية.

إلى ذلك، قال قائد عسكري، الجمعة، إن قوات ليبية متحالفة مع حكومة طرابلس المعترف بها دولياً أسرت 145 من قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي).

وذكر قائد غرفة عمليات المنطقة الغربية أن الأسرى اعتقلوا في مدينة الزاوية غرب طرابلس، مشيراً إلى الاستيلاء على 60 مركبة، نقلاً عن "رويترز".