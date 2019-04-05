حرائق غابات هائلة في كوريا الجنوبية

اسماء السيد - سيول: اتخذت السلطات الكورية الجنوبية مبادرة نادرة بإعلان حالة الطوارئ للكوارث الطبيعية بسبب حرائق غابات ضخمة على مقربة من الحدود الكورية الشمالية، واستنفرت لإخمادها الجمعة 900 شاحنة اطفاء وعشرات آلاف الأشخاص.

وأجلي حوالى 4،200 شخص، كما اوضحت الجمعة السلطات التي تحدثت عن مقتل شخص واحد وإصابة 35 بجروح.

ونقلت شبكات التلفزة وشبكات التواصل الاجتماعي صورا للحرائق خلال الليل.

وبدأ الحريق مساء الخميس على طول طريق بلدة كوسونغ، في الشمال الشرقي، التي تبعد 45 كلم من المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الى قسمين.

وبسبب رياح هوجاء، انتشرت النيران بسرعة في هذه المنطقة الجبلية، فاتت على 400 منزل و 500 هكتار من الأراضي، كما ذكرت الحكومة.

واستُنفر أكثر من 870 سيارة إطفاء، و10 آلاف من رجال الإطفاء.

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من جهته، أرسل الجيش 32 مروحية واستنفر 16500 جندي.

وقال حاكم الاقليم تشوي مون سون للاذاعة "من حسن الحظ، تمت السيطرة على الحريق الرئيسي"، موضحا أن الحرائق الاخرى تواصلت.

وأعلنت الحكومة المركزية حالة الطوارىء للكوارث الطبيعية، حتى تتمكن من الإفراج عن بعض المساعدات الطارئة ومنع الوصول إلى المناطق الخطرة.

وهذه هي المرة الأولى منذ 2007 التي تعلن فيها سيول هذه الحالة.

وتفقد رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن، الذي تراجعت شعبيته إلى 41% بسبب تقصيره الاقتصادي، الجمعة في مقاطعة جانغوون المناطق الأكثر تضرراً من الحريق، والتقى السكان.