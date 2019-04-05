شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسى يكشف طريقة أردوغان فى خداع شعبه فى انتخابات بلدية اسطنبول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضح الدكتور خالد الزعتر، المحلل السياسى السعودى، طريقة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى خداع شعبه، مؤكدا أن خسارة حزبه "العدالة والتنمية" للانتخابات البلدية فى مدينة إسطنبول هى بداية سقوط حزب أردوغان.

وقال المحلل السياسى السعودى، فى سلسلة تغريدات له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": في البداية سعى أردوغان وحزبه لتضليل الرأي العام عبر الاستعجال بالإعلان عن فوز مرشحه في اسطنبول ، وبعد أن فشلوا طالبوا بإعادة فرز الأصوات ، وعندما فشلوا يتقدمون بطلب لإلغاء نتائج الانتخابات في اسطنبول، فأردوغان لايريد أن يقتنع ان شعبيته تراجعت في الشارع التركى.

Advertisements

وأضاف خالد الزعتر: أردوغان ربما يقتنع بخسارة أنقره لكن لن يقتنع بالخسارة في اسطنبول وهى مسقط رأسه، حيث سبق وقال " إذا خسرنا إسطنبول ، خسرنا تركيا"، موضحا أن المكاسب التي حققتها المعارضة في الانتخابات المحلية في المدن الكبرى أنقره وإسطنبول صفعة قوية لأردوغان وتأكيد على تراجع شعبيته وحزبه العدالة والتنمية.

وتابع المحلل السياسى السعودى: من بلدية إسطنبول صعد أردوغان إلى السلطة في تركيا ، ومن الخسارة القوية التي تلقاها اردوغان في الانتخابات المحلية وبخاصة في مدينة اسطنبول ( مسقط رأسه) ستكون من نتائجها بداية النهاية لمستقبل أردوغان وحزبه العدالة والتنمية.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات فى تركيا رفضت دعوى تقدم بها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، لإلغاء نتائج الانتخابات البلدية فى اسطنبول.