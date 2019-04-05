شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال "أحمد الجار الله" لـ"الجيش الليبى" خلال تطهيره لـ"طرابلس" من الإرهابيين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الكويتى أحمد الجار الله، أن الجيش الليبى فى طريقه لتطهير العاصمة الليبية "طرابلس" من الإرهابيين، مطالبا الجيش الليبي بفضح المخطط الذى كان تسعى له بعض القوى لاختطاف ليبيا خلال الفترة الماضية.

وقال الكاتب الكويتى فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، إن الجيش الليبي تأخر كثيرآ وهو الأن في طريقه إلي طرابلس المخطوفة والتي مل الشعب الليبي من خاطفيها، وعلى الجيش الليبي ومن يشرف على تطهير ليبيا أن يعلنوا للعالم من خطف ليبيا ومن يدعم فصائل الشر فيها ومن دمر ليبيا وأهلها .

ويواصل الجيش الوطنى الليبى تقدمه إلى العاصمة طرابلس لتطهيرها من قبضة الإرهابيين والمسلحين وفرض هيبة الدولة وتوحيد المؤسسات السيادية، وتمكينها من ممارسة عملها بعيدا عن بطش الجماعات والكتائب المسلحة التى تسيطر على العاصمة.

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