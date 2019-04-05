كتب محمد جمال يلجأ نظام قطر القمعى دائما إلى شراء أسهم كبيرة فى الإعلام الغريى خاصة عدد من الصحف الغربية لخدمة مصالحها ومخطاطتها الإرهابية خاصة فى الشرق الأوسط، فما زالت تتساقط فضائح قطر واحدة تلو الآخرى لتكشف للعالم كيف ينفق أمير الدم تميم بن حمد على الشبكات الإعلامية الأجنبية لدعم الإرهاب على مستوى العالم، خاصة الشرق الأوسط، حيث تجند قطر محللى وخبراء الأمن القومى الأمريكى لخدمة مخططتها الإرهابية، وهم على النحو التالى.. CNN

كانت على رأس القائمةCNN الإخبارية والتى نشرت إحدى وسائل الإعلام...

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد كشف فضحية CNN.. تعرف على القائمة الكاملة للتمويلات القطرية المشبوهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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