وزيرة خارجية جنوب أفريقيا تعلن عن تخفيض تمثيل بلدها الدبلوماسي في إسرائيل

أعلنت وزيرة الخارجية ​الجنوب​ أفريقية "لينديوي نونسيبا سيسيولو" عن إنهاء المرحلة الأولى من تخفيض علاقاتها مع ​إسرائيل​، بتخفيض تمثيلها الدبلوماسي من "سفارة" إلى "مكتب اتصال".

وكانت سيسيولو قد أكدت أن خطوات مقبلة سوف تتبع، لتطبيق قرارات مؤتمر الحزب الحاكم في ​جنوب أفريقيا​، الذي نصّ على تخفيض العلاقات مع إسرائيل.

واستدعت خارجية جنوب أفريقيا، العام الماضي، سفيرها من إسرائيل في أعقاب قتل ​الجيش​ ضد متظاهري يوم الأرض في قطاع غزّة، في ذكرى النكبة، أثناء الاحتجاج على نقل ​السفارة الأميركية​ من ​تل أبيب​ إلى ​القدس​.

وأوضحت الوزيرة، في وقت سابق، أن "سفيرنا لن يعود إلى تل أبيب ولن نستبدله. لا تفويض سياسيًا أو تجاريًا أو لتطوير التعاون لمكتب اتصالنا في تل أبيب".

وفي الثامن من آذار الماضي، أعلن الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوسا، عزم بلاده خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب هجماتها على الفلسطينيين.