مدير مركز حميميم: خروج 985 مدنيا من مخيم الركبان للنازحين جنوب سوريا أمس

أعلن مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء فيكتور كوبتشيشين، في بيان، أنه "خرج يوم 4 نيسان من مخيم الركبان للنازحين عبر نقطة التفتيش "جليغم" 985 مدنيا وتم نقلهم جميعا إلى مراكز إيواء مؤقتة في منطقة مدينة حمص حيث تلقوا المساعدات الضرورية مع تأمينهم بالأغذية وأماكن الإقامة".
ولفت كوبتشيشين إلى أنه تم بهدف تسهيل عودة النازحين من الركبان الواقع في منطقة التنف تنظيم عمل ممر إنساني عند نقطة جليغم حيث أرسلت إلى هناك حافلات خاصة لنقل المدنيين.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في 15 شباط 2019 إطلاق مبادرة مشتركة مع الحكومة السورية خاصة بإنشاء مراكز إيواء مؤقتة للنازحين من مخيم الركبان الواقع على الحدود بين سوريا والأردن لضمان عودتهم إلى أماكن إقامتهم الدائمة.
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