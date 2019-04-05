مندوب بريطانيا بمجلس الأمن يدعو القوى الليبية إلى العودة للحوار

دعا مندوب ​بريطانيا​ في ​مجلس الأمن​ جوناثان ألين "​الجيش الليبي​ بقيادة ​خليفة حفتر​ إلى الانسحاب إلى مواقعه السابقة".

وخلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، شدد على "أننا بحاجة لعودة جميع القوى الليبية إلى المسار السياسي واستئناف الحوار الذي يرعاه المبعوث الأممي إلى ليبيا ​غسان سلامة​".

وأعلن "الجيش الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر عن بدء "عملية عسكرية لتحرير ​مدينة طرابلس​ و​شرق ليبيا​ من الميليشيات المسلحة والإرهابيين".

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فيما أمر رئيس المجلس الرئاسي لحكوة الوفاق الوطني في طرابلس فايز السرّاج قوّاته بالاستعداد "لمواجهة أيّ تهديد". وأعلنت فصائل من مدينة ​مصراتة​ غرب البلاد موالية ل​حكومة​ الوفاق استعدادها لوقف "الزّحف المشؤوم" لقوّات حفتر.

ومن المقرر عقد مؤتمر وطني ترعاه ​الأمم المتحدة​ منتصف نيسان في غدامس جنوب غرب البلاد بهدف وضع "خارطة طريق" تلحظ خصوصا إجراء ​انتخابات​.

ومنذ سقوط نظام ​معمر القذافي​ في 2011، تتنازع سُلطتان الحكم في ليبيا هما حكومة الوفاق الوطني في الغرب التي يترأّسها فايز السّراج وشُكّلت نهاية 2015 في ضوء اتّفاقٍ رعته الأمم المتحدة، ومقرّها طرابلس، وسلطة موازية في الشرق يُسيطر عليها "​الجيش الوطني​ الليبي".