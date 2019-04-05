مسؤول روسي: نخطط لعقد اجتماع حول سوريا بنور سلطان في 25 و26 نيسان

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ "أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق حول موعد الإجتماع على مستوى رفيع حول تسوية ​الأزمة السورية​ في إطار منصة ​أستانا​، حيث إنه من المخطط أن يجري يومي 25 و26 نيسان في العاصمة الكازاخية نور سلطان".

وخلال تصريح صحفي في ​برلين​، شدد فيرشينين على أن "​روسيا​ تقوم بعمل وثيق مع شريكتيها في إطار عملية أستانا، ​تركيا​ و​إيران​".

وأوضح أنه "تناقش مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على ​كوريا الشمالية​ بالفعل في ​مجلس الأمن الدولي​ الآن، فيما يتعلق بضرورة تمديد تفويض فريق خبراء اللجنة 1718، نحن نؤيد أن تعمل آلية مجلس الأمن، بما في ذلك العقوبات، من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأجل للوضع في شبه ​الجزيرة​ الكورية، في مصلحة نزع ​السلاح النووي​".