أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين "أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق حول موعد الإجتماع على مستوى رفيع حول تسوية الأزمة السورية في إطار منصة أستانا، حيث إنه من المخطط أن يجري يومي 25 و26 نيسان في العاصمة الكازاخية نور سلطان".
وخلال تصريح صحفي في برلين، شدد فيرشينين على أن "روسيا تقوم بعمل وثيق مع شريكتيها في إطار عملية أستانا، تركيا وإيران".
وأوضح أنه "تناقش مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية بالفعل في مجلس الأمن الدولي الآن، فيما يتعلق بضرورة تمديد تفويض فريق خبراء اللجنة 1718، نحن نؤيد أن تعمل آلية مجلس الأمن، بما في ذلك العقوبات، من أجل التوصل إلى تسوية طويلة الأجل للوضع في شبه الجزيرة الكورية، في مصلحة نزع السلاح النووي".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول روسي: نخطط لعقد اجتماع حول سوريا بنور سلطان في 25 و26 نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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